Adel : Fürstin Charlène von Monaco fliegt zurück zu ihrer Familie

Monatelang hat die Fürtin in Südafrika festgesessen. Jetzt freut sie sich, wieder fliegen zu dürfen und auf ihre Familie in Monaco.

Johannesburg | Die nach Gesundheitsproblemen und einer komplizierten Operation monatelang in Südafrika festsitzende Fürstin Charlène von Monaco kann bald wieder zu ihrer Familie zurückkommen. „Sie wird in den kommenden zwei Wochen zurückkehren“, sagte die Sprecherin ihrer Stiftung, Chantell Wittstock, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Johannesburg und b...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.