Geburtstag Sandmann : Rückkehr von Pitti & Co: "Ach du meine Nase!"

Mit neuen Pittiplatsch-Folgen feiern RBB, MDR und NDR den 60. Geburtstag des Sandmännchens.

von Thomas Joerdens

16. November 2019, 16:00 Uhr

Die Sonne scheint warm auf die idyllische Seenlandschaft. Laub- und Nadelbäume wachsen sattgrün in den blauen Himmel, an dem weiße Schönwetterwolken schweben. Auf der bunten Blumenwiese am Ufer stehen ein Baumhaus, ein etwas schiefes Holzhäuschen und eine Art Fass.

Darin wohnen Pittiplatsch, Schnatterinchen und Moppi. Der schokobraune Kobold, den alle nur Pitti nennen, die quietschgelbe Ente und der braune Schlappohrhund hocken im Gras und geben die routinierten Schauspieler. Die beliebten Helden aus der Kindersendung "Unser Sandmännchen" befinden sich in dem Fernsehstudio A5 auf dem weitläufigen Gelände von "Studio Hamburg" und haben in zwei Augustwochen 13 neue Folgen abgedreht – die ersten seit 1991.

Ein Geschenk zum 60. Geburtstag

"Das ist ein Geschenk fürs Sandmännchen", sagt Anja Hagemeier, Leiterin der Abteilung Familie & Kinder beim Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB). Der Sender produziert die Gute-Nacht-Serie für die Kleinen zusammen mit dem Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) und dem Norddeutschen Rundfunk (NDR).

Am 22. November feiert das Sandmännchen 60. Geburtstag, und vier Tage später, am 26. November, läuft die erste neue Pitti-Folge auf Kika. Ab da gibt es jeden Dienstag um 18.50 Uhr jeweils eine der brandneuen Sendungen; die alten laufen wie gewohnt am frühen Samstagabend über den Bildschirm.

Als die RBB-Programmmacher vor drei Jahren überlegten, wie sie das Sandmännchen-Jubiläum begehen wollen, wurde nicht lange diskutiert, erinnert sich Anja Hagemeier. Man wollte einerseits das Puppenspiel hochhalten und dachte andererseits sofort an Pitti und seine beiden Freunde.

Auch wegen der vielen Zuschauernachfragen, so die Abteilungsleiterin. Gesagt, getan. Der Film-Auftrag ging an die Hamburger Animationsspezialisten von Trikk 17. Über die Kosten der Produktion möchte Anja Hagemeier nicht sprechen.

Es gab einen ost- und einen westdeutschen Sandmann

Mit dem Sandmännchen sind zahllose Jungen und Mädchen aufgewachsen. Es gab zwar bis zur Wiedervereinigung einen ost- und einen westdeutschen Sandmann, die sich optisch ein wenig unterschieden. Aber der Aufbau der Sendungen war ähnlich, hüben wie drüben gehörten sie in vielen Familien zum festen Ritual vor dem Einschlafen.

Sowohl im Ost-Abendgruß als auch im West-Sandmännchen trat der kleine Mann mit Bart und Mütze allabendlich in einer Rahmenhandlung auf. Es folgte ein Kurzfilm, und anschließend schickte der Sandmann begleitet vom Sandmann-Lied seine jungen Zuschauer ins Bett. Er streute ihnen zum Abschied Schlafsand in die Augen und fuhr freundlich winkend von dannen. Diese Fünf-Minuten-Nummer funktioniert bis heute.

Nach der Wende blieb "Unser Sandmännchen" fester Bestandteil des öffentlich-rechtlichen Fernsehprogramms. Dabei machte die neun Tage ältere Ost-Version, das West-Sandmännchen ging am 1. Dezember 1959 erstmals auf Sendung, das Rennen.

Das Sandmännchen, das mit seinem Ziegenbart und der Zipfelmütze an Rumpelstilzchen erinnert, lädt auf Kika und anderen Kanälen jeden Abend zur Gute-Nacht-Geschichte. Man mischte die kultigen Handpuppen aus dem Osten wie Pittiplatsch, Schnatterinchen und Moppi oder Herr Fuchs und Frau Elster mit den West-Stars Piggeldy und Frederick, die als Legetrickfilme produziert wurden.

Über eine Million schauen Deutschlands älteste Kindersendung

Seit den 1990ern wächst die Sandmännchen-Serienfamilie stetig an. Weitere Lieblinge sind "Die obercoole Südpolgang", Ebb und Flo, Rabe Socke, die Moffels sowie Kalle Kuchenzahn. Nicht nur die Macharten der Kinderfilme variieren, auch das Sandmännchen reist mittlerweile durch animierte Fantasie- und Tierwelten. Das Konzept kommt an.

Über eine Million große und kleine Menschen schauen täglich Deutschlands älteste Kinderfernsehsendung, die gänzlich frei ist von politischen oder anderen Botschaften. Im Gegensatz zur Vorwendezeit.

Auf dem Filmset in Hamburg, wo knapp 30 Leute die neuen Abenteuer von Pittiplatsch, Schnatterinchen und Moppi in knapp Vier-Minuten-Spots festhalten, bemerken Pitti-Fans leichte Modernisierungen. Die Figuren, die Puppenbauer Norman Schneider im münsterländischen Sassenberg neu entworfen und gebaut hat, wirken flauschiger, knuddeliger und vor allem lebendiger.

Dank strahlender Glasaugen für alle und eines beweglichen Mündchens für Pitti erhalten die ebenfalls neu engagierten Puppenspieler Christian Sengewald (Pitti), Susi Claus (Schnatterinchen) und Martin Paas (Moppi) mehr Möglichkeiten beim Mienenspiel ihrer Figuren.

Es gibt Veränderungen - aber dezent

Überdies haben die Macher die märchenwaldhafte Pitti-Welt erweitert. Die Zuschauer werden Pittis Wohnhöhle kennenlernen und sehen, wie der Mini-Kobold lebt, der 1962 seinen ersten TV-Auftritt hatte. Wegen seiner frechen Art und Sprüche à la "Ach du meine Nase!" avancierte er schnell zum Superstar. Szenenbildnerin Susan Dunker-Struckmeier zeigt beim Set-Rundgang auf die knallrote Rutsche, auf der Pitti demnächst in seine gemütliche Wohnung sausen wird. Und dort ist nicht nur die Rutsche rot.

Aber die Veränderungen bleiben dezent. Die wiederauferstandenen Pittiplatsch, Schnatterinchen und Moppi ähneln bei den Stimmen, den Bewegungen und den Charakteren den Originalen, die bis 1991 in über 500 Folgen aufgetreten waren und weiterhin gezeigt werden. Die frischen Sendungen, von denen manche an alte anknüpfen sollen, erzählen kindgerechte Alltagsgeschichten über Freundschaft, Fernweh, Piraten, Zauberei oder den Heißhunger auf Kekse.

Die Kurz-Abenteuer hat sich "Sesamstraße"-Autor Thomas Möller ausgedacht. Wie üblich wird Pitti mit überbordender Fantasie und ungebremstem Elan eine großes Durcheinander anrichten, das das kluge Schnatterinchen und der lieb-brummelige Moppi irgendwie wieder in Ordnung bringen.

Und wie sieht es mit weiteren Pittiplatsch-Folgen aus? Nina Paysen, Sandmann-Redakteurin beim RBB, nickt zustimmend, antwortet aber ausweichend: "Eventuell." Man wolle zunächst die Resonanz auf die aktuellen Filme abwarten.

