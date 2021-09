Nach schwerer Krankheit : Girls-Aloud-Sängerin Sarah Harding an Brustkrebs gestorben

Fans im Netz und Größen der britischen Musik- und Fernsehszene reagieren bestürzt: Die britische Sängerin Sarah Harding ist im Alter von 39 Jahren an Krebs gestorben.

London | Die britische Sängerin Sarah Harding ist an den Folgen ihrer Brustkrebserkrankung gestorben. Das wurde am Sonntag über den offiziellen Instagram-Account der 39-Jährigen mitgeteilt, die mit ihrer ehemaligen Band Girls Aloud („Sound of the Underground“) bekannt geworden war. „Sie ist heute Morgen friedlich eingeschlafen“, hieß es in der Mitteilung, d...

