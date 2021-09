Abschied : Griechen und Fans in aller Welt trauern um Mikis Theodorakis

Widerstandskämpfer, Musiker, Freigeist: Der Tod des griechischen Komponisten Mikis Theodorakis hat international für Betroffenheit gesorgt. In Griechenland wurde eine dreitägige Staatstrauer angeordnet.

Athen | „Heute haben wir ein Stück der griechischen Seele verloren“ - mit diesen Worten bestätigte die griechische Kulturministerin Lina Mendoni den Tod von Mikis Theodorakis. Der weltbekannte Komponist war am Donnerstag im Alter von 96 Jahren in seinem Haus in Athen gestorben. Die griechische Regierung ordnete eine dreitätige Staatstrauer an, im Parlament...

