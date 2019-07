Auftritt von AfD-Politiker Junge : "Hart aber fair"-Sendung wird für ARD zum PR-Gau

Nutzer rufen zu Boykott auf, die AfD findet die ARD nur noch erbärmlich, der öffentlich-rechtliche Sender blamiert sich.

Hamburg | Der Mord an CDU-Politiker Walter Lübcke beschäftigte am Montagabend auch die Diskussionsrunde bei "Hart aber fair". Moderator Frank Plasberg frage seine Gäste: "Wie gefährlich ist rechter Hass?". Zu Gast in der Talkshow waren Herbert Reul, Innenminister (CDU) des Landes NRW , Georg Mascolo, Journalist, sowie Irene Mihalic, Innenpolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion und ehemalige Polizistin. Für Ärger sorgte aber vor allem der Auftritt von Uwe Junge, Vorsitzender der AfD-Landtagsfraktion Rheinland-Pfalz. Nutzer sozialer Netzwerke riefen wegen ihm schon vorab dazu auf, die Sendung zu boykottieren, Alice Weidel kritisierte die ARD, der öffentlich-rechtliche Sender selbst sorgte mit einem misslungenen Tweet für Stirnrunzeln.

Umstrittene Aussagen von AfD-Mann Junge

Selten sorgte eine "Hart aber fair"-Sendung schon im Vorfeld für so viel Gesprächsstoff, wie die Ausgabe am Montag, 1. Juli 2019. Grund war vor allem Uwe Junge. Der AfD-Fraktionsvorsitzende im rheinland-pfälzischen Landtag gilt selbst in der AfD als provokant und dokumentiert das bei Twitter, wo er sich besonders umtriebig zeigt. Unter anderem schrieb er im Dezember 2017 mit Bezug auf die Morde an Maria L. und Mia V. in Freiburg und Kandel folgendes: "Der Tag wird kommen an dem wir alle … Befürworter und Aktivisten der Willkommenskultur im Namen der unschuldigen Opfer zur Rechenschaft ziehen werden."

Im Zusammenhang mit dem Mord an Walter Lübcke war der AfD seitens der anderen Bundestagsparteien vermehrt vorgeworfen worden, mit verrohter Sprache rechtem Hass zu fördern. Der ehemalige SPD-Chef Sigmar Gabriel etwa gab der Partei eine Mitverantwortung an dem Mord. Auch die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hatte dies nahegelegt.

"AKK betreibt Volksverhetzung, wenn sie der AfD eine Mitschuld am Tod von Lübcke unterstellt. Von der AfD ist niemals Gewalt ausgegangen, sondern sie war stets Opfer linker Gewalt", sagt Junge dazu in einem Vorschauvideo von "Hart aber fair".



In der Sendung wird Junge von Grünen-Politikerin Mihalic dafür kritisiert:

Doch Junge legte nach:

Boykottaufruf bei Twitter



Auf den Sozialen Medien riefen bereits vor der "Hart aber fair"-Sendung zum Boykott auf und übten Kritik an der Gastwahl des WDR. "Eine Talkshow zu rechtem Terror, sollte nicht denen, die ihn durch ihre Hetze gestärkt haben, eine Bühne bieten", schrieb die Bundessprecherin der Grünen Jugend, Ricarda Lang.

Der Linke-Bundestagsabgeordnete Niema Movassat betitelte AfD-Mann Junge als einen "waschechten Neonazi". "Wenn es #hartaberfair schon 1945 gegeben hätte, hätten die da auch Hermann Göring eingeladen, um über die Nazi-Morde zu plaudern?", schrieb er.

Die Amadeu-Antonio-Stiftung, die sich gegen Rechtsextremismus einsetzt, twitterte eine Liste von möglichen Studiogästen, die geeigneter als Jung für die Diskussion seien:

Studiogäste, die für die heutige @hartaberfair-Sendung geeigneter wären als #UweJunge:

- Mitarbeiter*innen von Demokratie-Projekten und Opferberatungen

- Betroffene rechtsextremer Gewalt

- so gut wie jeder andere Junge

- ein niedlicher Hund

- ein leerer Stuhl

... pic.twitter.com/nPIr7hCWUE — Amadeu Antonio St. (@AmadeuAntonio) 1. Juli 2019

Es folgten viele, viele weitere kritische Tweets zur "Hart aber fair"-Sendung:



Rechtfertigung der ARD geht schief



Weil die Wahl Junges als Gast in "Hart aber fair" für so viel Kritik sorgte, sah sich der die ARD zu einer Rechtfertigung genötigt – diese ging jedoch gehörig schief: "Oft müssen wir uns mit dem Vorwurf auseinandersetzen, dass die AfD ignoriert werde. Wir bemühen uns, AfD-Vertretern kein Forum für ihre Zwecke zu bieten. Je nach Thema ist es aber von Fall zu Fall notwendig, AfD-Politiker selbst zu Wort kommen zu lassen".

Zufrieden war mit diesem Statement niemand. Weder Politiker bzw. Sympathisanten der AfD, die einen Verstoß gegen das Neutralitätsgebot der Öffentlich-Rechtlichen vermuten, noch ihre Gegner, die der Redaktion vorwerfen, zur "Normalisierung" der politischen Rechten beizutragen.





Die Sendung "Hart aber fair" zum Thema "Aus Worten werden Schüsse: Wie gefährlich ist rechter Hass?" können Sie in der ARD-Mediathek nachschauen.