Offizielle Deutsche Charts : Helene Fischer verteidigt den Album-Thron

An Helene Fischer kommt in Deutschland niemand vorbei, auch keine internationalen Stars. Sie ist in der zweiten Woche auf der Eins gelandet.

Baden-Baden | Selbst die Rolling Stones kommen nicht an Helene Fischer vorbei: Die deutsche Schlagerqueen behauptet mit ihrem neuen Album „Rausch“ in der zweiten Woche die Spitze der deutschen Album-Charts. Die Stones müssen sich mit der 40-Jahre-Edition ihres 1981er-Megasellers „Tattoo You“ mit Platz drei begnügen, wie GfK Entertainment am Freitag berichtete. ...

