Im Lockdown viel geübt : Video: Herzogin Kate spielt Klavier bei Weihnachtskonzert in Westminster Abby

Herzogin Kate setzte sich beim Weihnachtskonzert in der Westminster Abbey in London ans Klavier und begleitete Sänger Tom Walker. Sehen Sie hier den Auftritt im Video.

London | Die britische Herzogin Kate (39) hat die Gäste eines Weihnachtskonzerts in der Westminster Abbey in London mit einer Einlage am Klavier überrascht. Gemeinsam mit Popstar Tom Walker war sie in einer Aufnahme zu sehen, bei der sie einen Song in einem mit Kerzen stimmungsvoll beleuchteten Teil der Kirche am Klavier begleitete. Sie trug einen roten Mantel...

