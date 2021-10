Multitalent : Im Film und auf der Bühne - Matthew Morrison wird 43

Zu Hause in den USA ist er ein Star, hierzulande weniger bekannt, auch wenn er unter anderem in der gefeierten US-Serie „Glee“ mit von der Partie war. Heute wird Matthew Morrison 43.

Berlin | Er stellt sich via Instagram als Schauspieler, Sänger, Tänzer und „Gypsy“ vor und nutzt die sozialen Medien nicht zuletzt, um auf seine Auftritte hinzuweisen: Matthew Morrison ist mit vielen Talenten gesegnet. In Europa kennen ihn die wenigsten, außer in Großbritannien. Geboren am 30. Oktober 1978 in Kalifornien, ließ er sich nach der Highschool zu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.