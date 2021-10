TV-Tipp : In den Fesseln der Vergangenheit: „Zurück ans Meer“

Eine Mutter und ihre Tochter leben seit vielen Jahren in sich gefangen. Grund ist eine lange zurückliegende schreckliche Tat. Hannelore Hoger und Nina Hoger beeindrucken in einem Psychodrama.

Berlin | Vor fast 20 Jahren wurde eine junge Frau im Urlaub in Dänemark entführt und gegen ein Lösegeld freigelassen. Diese Tat hat sie tief traumatisiert und nie wieder losgelassen, auch ihre Mutter nicht. Wie beide damit umgehen, das zeigt das Drama „Zurück ans Meer“, zu sehen an diesem Montag um 20.15 Uhr im ZDF. Mutter Charlotte (Hannelore Hoger) und To...

