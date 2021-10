Neues aus Hollywood : „Indiana Jones 5“ nun erst für 2023 geplant

Vor vierzig Jahren spielte Harrison Ford zu ersten Mal den Abenteurer Indiana Jones. Der Startermin für den fünften Teil wurde nun erneut verschoben.

Los Angeles | Nach mehreren Aufschüben der lange geplanten „Indiana Jones“-Fortsetzung müssen sich die Fans weiter gedulden. Statt im Juli 2022 soll die Abenteuersaga nun erst im Juni 2023 in die Kinos kommen, wie das Disney Studio am Montag (Ortszeit) mitteilte. Dann wäre Hauptdarsteller Harrison Ford in der Rolle des Archäologie-Professors Henry Walton Jones s...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.