Sänger : James Blunts Kindheit in NRW: Hatte dort wundervolle Zeit

Der britische Sänger James Blunt hat als Kind einige Jahre in Nordrhein-Westfalen gelebt. An die Zeit dort erinnert er sich gern - und auch heute fühlt er sich noch mit Deutschland verbunden.

Berlin | Der britische Schmusesänger James Blunt (47) hat seine Kindheit am Rande des Sauerlands in Nordrhein-Westfalen in allerbester Erinnerung. „Ich hatte dort eine wundervolle Zeit. Viele tolle Erlebnisse“, sagte Blunt („You're Beautiful“) im Interview der „Welt“. Blunt lebte als Kind einige Jahre am Möhnesee, weil sein Vater dort für die britische Arme...

