Medien : Jan Josef Liefers: Auch abstruse Meinungen verhandeln

Der Schauspieler war am Donnerstag zu Gast bei „Maybrit Illner“. Er forderte dort einen besseren Diskurs in der Gesellschaft, auch und gerade beim Thema Impfen.

Berlin | Der Schauspieler Jan Josef Liefers wünscht sich beim Thema Impfen und Corona-Pandemie eine Rückkehr zu einem besseren Diskurs in der Gesellschaft. Er wünsche sich, dass wir „abrüsten, was Adjektive, was Sprache angeht“, sagte der 57-Jährige am Donnerstag in der ZDF-Talkshow „Maybrit Illner“. „Dass wir wieder zurückfinden zu einer Form, miteinander ...

