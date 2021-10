Silver Lining Suite : Jazz-Virtuosin Hiromi: Silberstreif mit Streichquartett

Ist das noch Jazz? Oder schon Klassik? Für die japanische Pianistin Hiromi zählt nur, was das Herz bewegt. Auf ihrem neuen Album spielt sie mit einem Streichquartett - und wieder ist sie brillant.

Berlin | Hiromi Uehara ist eine klassisch bestens ausgebildete Pianistin, und das hörte man ihrem virtuosen Jazz schon oft an. So interpretierte die Japanerin auf dem bisher letzten Album „Spectrum“ (2019) in atemberaubender Brillanz George Gershwins „Rhapsody In Blue“ (1924) und legte dessen Jazz-Kern frei. Zwei Jahre nach diesem Solo-Paradestück nun also ...

