Instagram : Jennifer Aniston gratuliert „Sexiest Man“ Paul Rudd

Paul Rudd ist der neue „Sexiest Man Alive“. Jenifer Aniston freut sich für ihren Schauspiel-Kollegen - und findet launige Worte für ihn.

Los Angeles | Mit humorvollen Worten gratuliert US-Schauspielerin Jennifer Aniston ihrem Kollegen Paul Rudd zu seiner Kür zum „Sexiest Man Alive“. „Du alterst nicht, was komisch ist. Aber wir lieben dich trotzdem“, schrieb die 52-Jährige in einer Instagram-Story. Dazu postete sie ein Bild, das die beiden zeigt. In einer weiteren Story schrieb sie: „Das macht mic...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.