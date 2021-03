Tagesschau-Sprecherin im Interview : Judith Rakers: „Ich fühle mich nicht wohl in einer Schublade“

Im Interview verrät Tagesschausprecherin Judith Rakers unter anderem, wie sie neue Herausforderungen meistert.

Köln | Ihre Stimme kennen Millionen Deutsche aus der "Tagesschau" – trotzdem hat bei "The Masked Singer" kaum jemand Moderatorin Judith Rakers im Küken-Kostüm vermutet. In der vierten Ausgabe des Show-Spektakels von ProSieben kam Rakers unter sehr viel Plüsch zum Vorschein. Ihren Gesang hatte die Journalistin an ihr Kostüm angepasst: Das Küken klang piepsig ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.