„Beste Rap-Performance“ : Kanadischer Rapper Drake zieht Grammy-Nominierungen zurück

Aus bisher unklaren Hintergründen nimmt Rap-Ikone Drake seine Nominierung für die diesjährigen Grammy-Awards zurück.

New York | Der kanadische Rapper Drake (35) hat sich aus dem Rennen um die Grammys wieder zurückgezogen. Der Musiker habe seine Nominierung für „Certified Lover Boy“ in der Kategorie „Bestes Rap-Album“ sowie die für den Song „Way 2 Sexy“ in der Kategorie „Beste Rap-Performance“ zurücknehmen lassen, berichteten US-Medien am Dienstag unter Berufung auf die Reco...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.