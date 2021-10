Auszeichnungen : Kebekus und Reeves mit Bayerischem Fernsehpreis geehrt

Keine Gala, aber dennoch viele Ehrungen: Mit dem Bayerischen Fernsehpreis sind dieses Jahr in etwas anderer Form Schauspieler, Regisseure und Produzenten ausgezeichnet worden.

München | Die Kabarettistin Carolin Kebekus und die Moderatorin Shary Reeves haben für die Folge „Brennpunkt Rassismus“ der „Carolin Kebekus Show“ den Bayerischen Fernsehpreis erhalten. „Sie sind mutig. Sie sind klug. Sie brechen mit Konventionen. Und sie legen den Finger in Wunden“, befand die Jury am Mittwoch zur Ehrung in der Kategorie Unterhaltung. Th...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.