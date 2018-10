"Erstunken und erlogen" : Kein TV-Comeback von Stefan Raab – Liveshow nur in Arena zu sehen

Gerüchte kamen auf, dass der Entertainer Stefan Raab ein TV-Comeback geben würde. "TV Total" dementiert heftig.

von Christian Ströhl und Kim Patrick von Harling

14. Oktober 2018, 10:44 Uhr

Köln | Es war ruhig geworden um Entertainer Stefan Raab. Der ehemalige Moderator von "TV Total" hatte sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Am 19. Dezember 2015 war Raab das letzte Mal im Fernsehen zu sehen. Es war ein emotionaler Abschied mit einigen Tränen – bei Raab und auch bei einigen Zuschauern. Am 18. Oktober geht der 51-Jährige wieder auf die Bühne. Dieses Event wird allerdings nicht im TV übertragen.

Zuletzt wurde viel darüber gemunkelt, dass die Show im Fernsehen übertragen werden würde. Auch unsere Redaktion berichtete zunächst über ein TV-Comeback. Dieses dementierte "TV Total" in einem Facebook-Post heftig. Raabs Programm in der Kölner Lanxess-Arena ist unbekannt. Auch, welche Gäste bei der Show auftreten werden, ist den Zuschauern nicht bekannt. Die Show ist ausschließlich in der Arena zu sehen.



Fernsehen ohne Stefan Raab



Das Schicksal der Show "Schlag den Raab" zeigte sich, wie wichtig der Entertainer für seine Formate war. Ohne ihn funktionierten die Shows einfach nicht. Das musste nun auch Steffen Henssler einsehen, der das Format mit "Schlag den Henssler" übernahm, vor Kurzem aber aufhörte. Die Einschaltquoten waren einfach zu schlecht.