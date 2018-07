Bekanntgabe auf Instagram : Kevin Trapp und Izabel Goulart haben sich verlobt

Funkelnder Ring am Finger: Der Fußball-Nationalspieler und das Unterwäsche-Model wollen heiraten.

von Lorena Dreusicke

05. Juli 2018, 15:44 Uhr

Hamburg | Auf ihren Instagram-Kanälen haben der deutsche Nationaltorhüter Kevin Trapp (27) und die Brasilianerin Izabel Goulart (33) eine frohe Nachricht verkündet: Sie wollen heiraten. In einem kurzen Videoclip zeigt Goulart ihren Verlobungsring, dann zoomt die Kamera heraus auf das glückliche Paar, das sich liebevoll küsst. Die beiden stehen auf einer Klippe am Meer in strahlendem Sonnenschein.

Trapp schreibt dazu auf Englisch und Deutsch: "Dieser unvergessliche Moment ist einfach nicht in Worte zu fassen, Izabel. Meine zukünftige Frau!" Goulart kommentiert dasselbe Video auf Englisch: Die künftige Frau Trapp. Wenn du den Einen triffst, der dein Leben in jeder Facette ändert, dann kannst du sicher sein, dass es der richtige ist! Kevin, ich liebe dich!" Sie sei "unendlich glücklich" schiebt sie noch auf Brasilianisch hinterher.





Seit 2015 sind Trapp und Goulart ein Paar. Während die Brasilianerin für ihren Modeljob um die Welt jettet, steht Trapp als Torwart bei Paris Saint-Germain auf dem Platz. Auf Instagram halten sich beide mit Fotos aus ihrem Beziehungsleben weitgehend zurück. Bei ihrer Verlobung haben sie nun eine Ausnahme gemacht.

Weiterlesen: Das sind die Spielerfrauen der deutschen Nationalmannschaft