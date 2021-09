Hollywood : Kirsten Dunst: Konnte nie wütend werden

Joel C Ryan/Invision/AP/dpa

Gute Schauspieler sollten Emotionskünstler sein. Doch was ist, wenn man bestimmte Gefühle, wie etwa Wut, nicht empfindet. Kirsten Dunst berichtet nun über ihre Gefühle - bis in die Kindheit hinein.

Los Angeles | Hollywood-Star Kirsten Dunst hat aus ihrer Zeit als Kinderschauspielerin auch Belastendes mitgenommen. „Lange Zeit war ich nie auf jemanden wütend“, erzählte die 39-Jährige der „New York Times“. Am Set sei das ein Vorteil, aber: „Irgendwann muss man wütend werden, und ich denke, das baut sich irgendwann in einem auf. So kann man nicht überleben. De...

