Am Lido : Kreativimpuls Corona beim Filmfestival in Venedig

Imagespace/imageSPACE via ZUMA Wire/dpa

Im Herbst 2020 hoffte die Filmbiennale auf den Neustart nach Corona für das Kino. Die zweite und dritte Welle machten dem aber einen Strich durch die Rechnung. Corona macht auch in diesem Jahr nicht vor dem Filmfestival Halt.

Venedig | Die 78. Ausgabe der Filmfestspiele in der italienischen Lagunenstadt Venedig startet in diesem Jahr erneut unter Corona-Bedingungen. Kontrollen seien wieder nötig und Tickets müssten vorab online gebucht werden, erklärte der Präsident der Biennale di Venezia, Roberto Cicutto, am Montag. Einige Vorführungen müssten außerdem aus Zeitgründen ausfallen...

