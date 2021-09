Filmdrama : Kristen Stewart über Prinzessin Diana als Mutter

Die US-Schauspielerin Kristen Stewart hat bei ihrer Auseinandersetzung mit ihrer Rolle als britische Prinzessin Diana einiges gelernt. Als Mutter sei sie über sich hinausgewachsen.

Toronto | Auf die Schauspielerin Kristen Stewart hat Prinzessin Diana in ihrer Rolle als Mutter den größten Eindruck hinterlassen. „Als Mutter ihrer Söhne ist sie über sich hinausgewachsen“, sagte die 31-jährige Stewart am Mittwoch in einem per Video übertragenen Live-Gespräch beim 46. Toronto International Film Festival (TIFF). Am Abend (Ortszeit) wird dort...

