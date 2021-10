Langjähriger ARD-Korrespondent : Reporterlegende Gerd Ruge gestorben – WDR ändert Programm

Der langjährige WDR-Journalist und ARD-Korrespondent Gerd Ruge ist im Alter von 93 Jahren gestorben. Der WDR sendet am Samstag seine Reportagen.

München | Der Hamburger Journalist und Publizist Gerd Ruge ist tot. Er starb am Freitag im Alter von 93 Jahren in München, teilte der WDR am Samstag mit. Seine journalistische Laufbahn begann 1949 als Redakteur beim damaligen Nordwestdeutschen Rundfunk in Köln. Später ging er als erster ständiger Korrespondent aus der Bundesrepublik für die ARD nach Moskau, war...

