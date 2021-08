Schauspielerin : Laura Prepon: Praktiziere Scientology nicht mehr

Sie sei schon als Kind aufgeschlossen gewesen und habe vieles ausprobiert, sagt die amerikanische Schauspielerin. Mit Scientology habe sie indes seit Jahren nichts mehr zu tun.

Los Angeles | Die US-Schauspielerin Laura Prepon (41, „Orange Is the New Black“) hat sich nach eigenen Wort von Scientology losgelöst. „Ich praktiziere Scientology nicht mehr“, sagte sie in einem Interview mit dem US-Magazin „People“, das am Dienstag (Ortszeit) veröffentlicht wurde. „Ich war schon immer sehr aufgeschlossen, schon als Kind“, erzählte sie. Sie sei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.