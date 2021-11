Schwar-Weiß-Biopic : „Lieber Thomas“: Albrecht Schuch als Rebellen-Autor Brasch

Thomas Brasch hat sich mit dem Gewöhnlichen nicht zufrieden gegeben und suchte ständig das Neue. „Lieber Thomas“ ist ein Film über die (literarische) Radikalität des Schriftstellers.

Berlin | Fast auf den Tag genau 20 Jahre nach dem Tod von Thomas Brasch kommt mit „Lieber Thomas“ ein Schwarz-Weiß-Biopic in die Kinos - angelehnt an das Leben des Schriftstellers, Drehbuchautoren, Übersetzers und Regisseurs. Albrecht Schuch, der jüngst glänzende Rollen in „Fabian“ oder „Schachnovelle“ hatte, zeigt den rebellischen Dichter mit heftiger Verv...

