Auszeichnung : Luke Combs holt sich den Top-Country-Preis

Die Country Music Association hat in Nashville Preise vergeben. Luke Combs wurde dabei als „Entertainer des Jahres“ ausgezeichnet. Die meisten Trophäen gingen aber an einen anderen Musiker.

Nashville | Der Country-Musiker Luke Combs (31, „Forever After All“) ist bei der Verleihung der CMA-Countrypreise zum „Entertainer des Jahres“ gekürt worden. Bei der Gala der Country Music Association setzte er sich am Mittwochabend (Ortszeit) in Nashville gegen die Kollegen Eric Church, Miranda Lambert, Chris Stapleton und Carrie Underwood durch. Die meist...

