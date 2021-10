Auszeichnungen : MTV feiert die Europe Music Awards in Ungarn

MTV will im November wieder Trophäen an herausragende Künstlerinnen und Künstler vergeben - in Präsenz. Vergangenes Jahr war das wegen Corona nur virtuell möglich.

Berlin/Budapest | Nach einer virtuellen Party 2020 in der Corona-Krise feiert der Musiksender MTV die Europe Music Awards (EMA) 2021 wieder im echten Leben und hat sich dafür Ungarn ausgesucht. Die Verleihung der EMA-Trophäen wird am 14. November live aus der Papp László Budapest Sportaréna übertragen. „Nach einer langen Pause ohne eine große EMA-Show, freue ich mic...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.