Letzte Grüße : „Mach's gut, Herbert“ - Abschied von Herbert Köfer

Die Stadt Beelitz hat eine Trauerfeier für den mit 100 Jahren jüngst gestorbenen Schauspieler ausgerichtet. Herbert Köfer lebte zuletzt in der Nähe der Stadt.

Beelitz | Zahlreiche Fans haben sich am Freitag im brandenburgischen Beelitz von dem vor einem Monat im Alter von 100 Jahren gestorbenen Volksschauspieler Herbert Köfer verabschiedet. Vor der mit Blumen geschmückten Urne im Deutschen Haus verneigten sich die Trauernden in ehrendem Gedenken und hielten kurz inne. „Mach's gut, Herbert“, schrieb ein Fan in das ...

