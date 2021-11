Kinderfilm : Märchen: „Ein Junge namens Weihnacht“

Ein bisschen Magie, ein bisschen Fantasie und jede Menge Mut: Niklas reist auf der Suche nach seinem Vater allein in den Norden Lapplands. Er erlebt jede Menge Abenteuer.

München | Woher kommt der Weihnachtsmann? Der britische Autor Matt Haig hat sich so seine Gedanken gemacht. In seinem Roman „Ein Junge namens Weihnacht“ erzählt er, wie der mutterlose Niklas auf der Suche nach seinem Vater an den Nordpol reist, um den sagenhaften Ort Wichtelgrund zu finden. Nun gibt es das Kinderbuch auch als Film. Am 18. November startet „E...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.