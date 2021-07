Pop : Mark Forsters persönliche Ballade: „Extrem wichtiges Lied“

Wen oder was genau meint der Sänger und Songwriter mit seiner neuen Single? Der 38-Jährige spricht nicht über sein Privatleben und geht nicht näher auf den Songtext ein.

Berlin | Der Popmusiker Mark Forster (38, „Chöre“) bezeichnet seinen neuen Song „Musketiere“ als für ihn „extrem wichtig“. In der am Freitag veröffentlichten, melancholischen Ballade heißt es: „Noch ist die Erde zu groß für dich. Doch nicht für den, der du einmal wirst. Wie lange darf ich dich begleiten und das, was ich schon habe, mit dir teilen?“ „Der ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.