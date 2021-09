Kekulé und Streeck : Jan Böhmermann schimpft über Virologen-Auswahl bei Markus Lanz

Jan Böhmermann stört sich an der Gäste-Auswahl seines ZDF-Kollegen Markus Lanz. Er versteht nicht, warum die Virologen Alexander Kekulé und Hendrik Streeck während der Corona-Pandemie in die Sendung eingeladen wurden.

Hamburg | Auftritte der Virologen Alexander Kekulé und Hendrik Streeck in der ZDF-Sendung "Markus Lanz" sind für TV-Satiriker Jan Böhmermann ein rotes Tuch. Das machte der Moderator vom "ZDF Magazin Royale" bei einer Podiumsdebatte der Wochenzeitung "Die Zeit" am Samstagabend (Youtube-Video) deutlich und ging dafür seinen ZDF-Kollegen Markus Lanz scharf an. ...

