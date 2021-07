Hollywood : Matt Damon und Adam Driver kämpfen in „The Last Duel“

Wir schreiben das Jahr 1386: Ein Ritter und ein Knappe duellieren sich, es geht um Leben und Tod. Auf dieser wahren Begebenheit basiert Star-Regisseur Ridley Scotts neuer Film mit Matt Damon und Adam Driver.

Los Angeles | Die Hollywood-Stars Matt Damon („Jason Bourne“) und Adam Driver („Marriage Story“) zeigen ihre kämpferische Seite: In dem am Dienstag veröffentlichen Trailern für „The Last Duel“ treffen sie als Ritter im Frankreich des 14. Jahrhunderts im brutalen Zweikampf aufeinander. „Gladiator“-Regisseur Ridley Scott (83) holte für sein aufwendig gedrehtes His...

