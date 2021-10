Deutscher Star im US-Fernsehen : Matthias Schweighöfer tanzt in der „Tonight Show“ mit Jimmy Fallon

Matthias Schweighöfer war zu Gast bei der US-amerikanischen Show "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", der bekanntesten Talkshows des Landes.

New York City | Matthias Schweighöfer war am Donnerstag ab 23.35 Uhr Ortszeit (Freitag, 5.35 Uhr, deutscher Zeit) bei Talkshow-Host Jimmy Fallon zu Gast – eine Einladung auf die der Schauspieler extrem stolz war. Jimmy Fallon freut sich über den Erfolg des Schauspielers Am Abend erzählte Schweighöfer in der Show, wie "verrückt" es sei, bei Jimmy Fallon zu Gast ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.