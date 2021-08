Soziales Engagement : Meghan startet zum Geburtstag Mentoring-Programm

Es ist schon eine ganz besonderes Ereignis - der 40. Geburtstag. Das hat Herzogin Meghan auch auf eine ganz besondere Idee gebracht, um Frauen zu helfen, wieder in die Arbeitswelt einzutreten.

Santa Barbara | Zu ihrem 40. Geburtstag hat Herzogin Meghan ein Mentoring-Programm ins Leben gerufen. „Beim Nachdenken über meine 40. Runde um die Sonne habe ich mich gefragt: Was wäre, wenn wir alle 40 Minuten aufbringen würden, um jemand anderem zu helfen oder jemanden in Not zu betreuen? Und was wäre, wenn wir unsere Freunde bitten würden, das Gleiche zu tun?“,...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.