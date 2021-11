Einschaltquoten : Mehr als 4,6 Millionen verfolgen Corona-Drama

Corona war das Thema des TV-Montagabends - sowohl im Ersten als auch im ZDF. Aber auch Inka Bause schlug sich gut mit ihrer Kuppelshow.

Berlin | Das Corona-Drama „Die Welt steht still“ im ZDF hat sich am Montagabend bei den Einschaltquoten an die Spitze gesetzt. 4,63 Millionen Zuschauer (15,6 Prozent) wählten ab 20.15 Uhr den Film mit Natalia Wörner und Marcus Mittermeier. An der zweiten Stelle landete RTL mit Inka Bauses Show „Bauer sucht Frau“, die 4,11 Millionen (14,2 Prozent) sahen. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.