Kanzlerin : Merkel-Wachsfigur zieht in Bremer CDU-Zentrale ein

Ein Gastronom in Bremerhaven ist ein großer Fan von Angela Merkel. Er würdigt sie mit einem Abbild - und sorgt dafür, dass respektvoll mit ihr umgegangen wird.

Bremen | Die Noch-Bundeskanzlerin Angela Merkel (67) ist als lebensgroße Wachsfigur in die Bremer CDU-Zentrale eingezogen. Der Bremerhavener Gastronom und Merkel-Fan Alexis Vaiou ließ die Figur in Originalgröße und mit blauem Blazer für rund 10.000 Euro in China fertigen. Am Donnerstag übergab er sie der CDU in der Hansestadt. Ursprünglich sollte die Mer...

