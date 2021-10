Britischer Hollywoodstar : Michael Caine macht Schluss mit der Schauspielerei

Er gilt als "acting royalty": Sir Michael Caine blickt auf eine lange und erfolgreiche Filmkarriere zurück. Mit 88 Jahren sattelt er um.

London | Der zweifache Oscar-Gewinner Michael Caine hat in einem BBC-Podcast verkündet, er werde keine weiteren Filme mehr drehen. In der aktuellen Folge von "Kermode and Mayo's Film Review" stellt der 88-Jährige seinen neuen Film "Best Sellers" vor. Seit er den Film gedreht hat, habe ihn kein passendes Rollenangebot mehr erreicht. Es gebe nicht viele Drehb...

