Royals : Mit Gehstock: Queen eröffnet walisisches Parlament

Die britische Königin hat traditionell das Parlament in Wales eröffnet und dabei den Helfern in der Corona-Pandemie gedankt. Sie stützte sich dabei auf einen Stock.

Cardiff | Queen Elizabeth II. hat bei der Eröffnung des walisischen Parlaments den Einsatz der Menschen in dem britischen Landesteil während der Corona-Pandemie gewürdigt. „Wir alle sind denen zu Dank verpflichtet, die sich den Herausforderungen der vergangenen 18 Monate so hervorragend gestellt haben“, sagte die Monarchin am Donnerstag in der walisischen Ha...

