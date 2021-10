Italopop-Ikone : „Musik erinnert an die Liebe“ - Romina Power wird 70

Zusammen mit Al Bano ist Romina Power eine der Stimmen des Italopop der 80er. Nach einer Funkstille tritt die Italo-Amerikanerin mit ihrem inzwischen geschiedenen Mann seit einiger Zeit wieder auf.

Rom | Der Sommer in Italien, ein Eis auf der Piazza, ein Spaziergang am Strand, Italopop aus dem Radio: Viele Urlauber - und nicht nur sie - haben mit der Musik von Al Bano und Romina Power die 80er Jahre verbracht. „Mir schreiben immer noch viele Fans aus Deutschland“, erzählt Romina Power vor ihrem 70. Geburtstag an diesem Samstag (2.10.). Mit Hits wie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.