Klassik : Musik ist seine Mission - Riccardo Muti wird 80

Er gilt als einer der größten Dirigenten der heutigen Zeit und wurde auch schon „King of Verdi“ genannt: Riccardo Muti, der für Strenge und Präzision bekannt ist.

Milano | Kurz vor seinem runden Geburtstag hat Stardirigent Riccardo Muti der Schwermut gepackt. „Ich bin des Lebens müde“, sagte der Italiener, der am 28. Juli 80 Jahre alt wird, kürzlich in einem Interview. Die Prinzipien der Kultur, mit denen er aufgewachsen sei, sieht Muti in der heutigen Welt auf den Kopf gestellt und klagte im „Corriere della Sera“ üb...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.