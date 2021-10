„Keine Zeit zu sterben“ : Der neue James Bond lässt die ersten Rekorde purzeln

„Keine Zeit zu sterben“ könnte das erhoffte Comeback des Kinos einläuten: Der neue Bond legt einen rekordverdächtigen Kinostart hin.

London | In den ersten drei Tagen nach seinem Kinostart hat der neue James Bond-Film in Großbritannien und Irland bereits Rekorde gebrochen. „Keine Zeit zu sterben“ spülte binnen drei Tagen 25 Millionen Pfund (umgerechnet gut 29 Mio. Euro) in die dortigen Kinokassen, wie der Sender Sky News am Montagabend berichtete. Mehr zum Thema Wie James Bond das ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.