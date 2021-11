Fortsetzung : Neuer „Spider-Man“: Trailer zeigt Rückkehr alter Bösewichte

Courtesy Of Sony Pictures/2021 MARVEL/dpa

Im neuen Spider-Man-Film bekommt es Schauspieler Tom Holland gleich mit fünf Superschurken zu tun. Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) ist auch dabei.

Los Angeles | Mit beliebten Charakteren wie Electro, Sandman, Lizard und Green Goblin wird im dritten Teil der „Spider-Man“-Reihe mit dem britischen Schauspieler Tom Holland (25) eine ganze Sammlung bekannter Bösewichte aus dem „Spider-Man“-Universum zu sehen sein. Die Superschurken tauchen allesamt im neuen Trailer zu „Spider-Man: No Way Home“ auf, der am Diens...

