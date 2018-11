Neues letztes Album des Schlagerstars : Heino widmet Merkel und Klum Lieder

Am Freitag erscheint das (wohl) letzte Album von Schlagerstar Heino im Handel. Darauf zu finden sind zahlreiche Neuinterpretationen.

von Katja Schwemmers, Sebastian Lohse

20. November 2018, 13:35 Uhr

Pünktlich zu seinem 80. Geburtstag will Schlagersänger Heino - wieder - Schluss machen mit der Musik. Auf seinem am Freitag erscheinenden Abschieds-Album «...und Tschüss!» widmet der Schlagerbarde und Volkslieder-Interpret gleich zwei starken deutschen Frauen Lieder. Die Eine ist Supermodel Heidi Klum, und der Titel, den der als Heinz Georg Kramm geborene Musiker ihr zu Ehren covert, ist Kraftwerks «Das Model».

Den Song stellte der Musikverleih Sony Music Entertainment bereits auf Youtube als kleinen Appetitanreger fürs gesamte Album online.

«Heidi war in den Neunzigerjahren in meiner Fernsehsendung "Herzlich Willkommen bei Heino und Hannelore"», erzählte Heino in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. «Dort habe ich Heidi zum ersten Mal gesehen, sie war gerade mal 17. Seitdem hat sie eine Weltkarriere gemacht, deshalb habe ich ihr den Titel gewidmet.»

Auch «Ich atme - Heino & Wolfgang Petry» ist dort bereits zu finden:

Doch nicht nur Model-Mama Klum bekommt einen eigenen Platz auf der CD: Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel geht nicht leer aus. Für sie hat Heino eine Eigenkomposition auf seiner Platte: «Bilder im Kopf (Angie)» heißt das Stück. «Mein Manager wollte der Angie das Stück schon schicken, aber ich sagte: 'Lass das mal lieber, sie hat so viel Stress momentan. Dann wollen wir sie nicht damit belasten'», schildert Heino, der sich sonst gerne als unpolitisch bezeichnet. «Ich finde, sie ist eine gute Kanzlerin», meint er. Heino hatte schon einmal, im Jahr 2005, seinen Abschied vom Showbusiness verkündet, feierte dann aber sein Comeback.

Für Hardcore-Fans wir es eine Premium Edition mit Bonus-CD geben. Darauf werden einige seiner bekanntesten Hits zu hören sein. Mit «Blau blüht der Enzian» bis «Sierra Madre del sur» können Schlagerverliebte Heinos Blütezeit musikalisch wiederaufleben zu lassen.

Diese Songs werden auf dem Album sein:

1. Ich atme - Heino & Wolfgang Petry

2. Da, Da, Da, Ich lieb' Dich nicht, Du liebst mich nicht

3. Sternenhimmel

4. Dieser Weg

5. Das Model

6. Tage wie diese

7. Über sieben Brücken musst du geh'n

8. Bilder im Kopf (Angie)

9. Wenn das Glück vom Himmel fällt

10. Mackie Messer

11. La Paloma - acoustic

12. ...und Tschüss

13. Der Junge mit der Gitarre - Kramm, Sebastian

14. Für dich soll's rote Rosen regnen - Hannelore