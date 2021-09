RTL : Nicolas Puschmann spielt Frauenarzt in „Unter Uns“

Er ist „Traumprinz“, kann tanzen und hat nun eine Rolle als Darsteller in einer Daily Soap übernommen. Am 15. November startet er in seiner Rolle als Frauenarzt.

Köln | „Prince Charming“ Nicolas Puschmann übernimmt eine Gastrolle in der RTL-Serie „Unter Uns“. Vom 15. November an (17.30 Uhr) spielt der 30-Jährige dort den Frauenarzt Dr. Richard Schilling, wie die zuständige Agentur in Köln am Freitag mitteilte. Der smarte Doc ist ein echter Frauenversteher und wird von Britta Schönfeld (Tabea Heynig) gleich zu eine...

