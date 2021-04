Britische Schauspielerin : „Peaky Blinders“-Star Helen McCrory stirbt mit 52 Jahren

Die aus der Erfolgsserie "Peaky Blinders" bekannte Schauspielerin Helen McCrory ist tot.

London | Die britische Schauspielerin Helen McCrory ist gestorben, wie ihr Ehemann, der Schauspieler Damian Lewis ("Homeland") auf Twitter mitteilte. McCrory litt an Krebs. Sie wurde 52 Jahre alt. Related content Seit 2013 spielte sie die Matriarchin Polly Gray in der Serie "Peaky Blinders". In drei Filmen der "Harry-Potter-Reihe" war sie überdies in d...

