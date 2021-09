Nach Unfall : Polizei wirft Model Katie Price unerlaubtes Fahren vor

Das Auto liegt auf der Seite, aber Model Katie Price scheint bei einem Unfall mit einem Schrecken davongekommen zu sein.

Horsham | Nach einem Unfall hat die Polizei dem britischen Model Katie Price vorgeworfen, ohne gültige Fahrerlaubnis und Versicherung Auto gefahren zu sein. Das teilte die Sussex Police am Mittwoch in einem Statement mit. Nach dem Autounfall in der Nacht zum Dienstag war Price der Nachrichtenagentur PA zufolge zunächst unter dem Verdacht, mit Alkohol oder Dr...

