Pandemie : Prinz Harry fordert mehr Corona-Impfstoff für ärmere Länder

Der Enkel von Queen Elizabeth meldet sich zu Wort. Er wirbt dafür, mehr Impfstoff an Menschen in ärmeren Ländern zu verteilen. Noch längst nicht alle, hätten bereits eine Dosis erhalten.

London | Prinz Harry (36) hat die Staatengemeinschaft mit Nachdruck zu mehr Corona-Impfungen in ärmeren Ländern aufgefordert. Mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung habe bereits mindestens eine Impfung erhalten, sagte der Enkel von Queen Elizabeth II. bei einer Veranstaltung am Mittwochabend. „Das klingt nach einer großen Leistung, und das ist es in viele...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.