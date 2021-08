Missbrauchsvorwürfe : Prozess gegen R. Kelly startet in New York

Mit Hits wie „I Believe I Can Fly“ wurde R. Kelly in den 90er Jahren zum Superstar, doch dann folgte ein tiefer Fall. Vor Gericht muss er sich nun wegen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger verantworten.

New York | Eigentlich hätte es längst losgehen sollen. Für Mai 2020 war der Prozess gegen den einstigen Pop-Superstar R. Kelly ursprünglich angesetzt worden, aber in der Corona-Pandemie wurde der Termin immer weiter verschoben. Mehrfach versuchte der 54-Jährige die Pandemie dann auch als Anlass zu nehmen, auf Kaution vorzeitig aus der Haft entlassen zu werden...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.