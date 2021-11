Königin : Queen sagt öffentlichen Auftritt ab

Sorge um die Queen: Elizabeth II. hat sich den Rücken verstaucht und muss ihre Teilnahme am traditionellen Weltkriegsgedenken absagen. Die Entscheidung dürfte nicht leichtfertig gefallen sein.

London/Windsor | Die britische Königin Elizabeth II. hat ihre Teilnahme am traditionellen Weltkriegsgedenken in London am Sonntag abgesagt. Grund dafür seien Rückenprobleme, teilte der Palast mit. Der Termin wäre der erste offizielle Auftritt der 95-Jährigen seit einem Krankenhausaufenthalt im Oktober gewesen. „Die Queen hat, nachdem sie sich den Rücken verstaucht ...

