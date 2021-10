Musical : Ralph Siegels „Zeppelin“ feiert Premiere in Füssen

Zweimal musste die Premiere coronabedingt verschoben werden, dann ist es soweit: Das Musical „Zeppelin“ begeistert die Gäste im Füssener Festspielhaus - darunter Markus Söder und Katja Ebstein.

Füssen | Das Musical „Zeppelin“ des Komponisten Ralph Siegel hat am Samstag vor voll besetzten Rängen im Füssener Festspielhaus Neuschwanstein Weltpremiere gefeiert. „Ich bin eigentlich sprachlos, heiser, gehandicapt mit kaputtem Rücken, aber so glücklich war ich noch nicht in meinem Leben“, sagte „Mister Grand Prix“ nach der Aufführung des gut dreieinhalb ...

